ذبحه وادعى تعرضه لحادث.. أمن القاهرة يكشف لغز مقتل سائق في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق مركبة " توك توك "، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد الطرق الداعمة للطريق الدائري بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات عبارة عن"جرح بالرقبة"، وبسؤال شقيقه (عامل – مقيم بذات العنوان) قرر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها، وأضاف بأنه في سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض "كتر" وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم واستيقاف المجني عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

أمكن التوصل إلى شاهد رؤية شاهد المجني عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم بأن المجني عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة، ثم قام بإلقاء المجني عليه بالطريق عقب ذلك، وقد تعرف الشاهد على المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.