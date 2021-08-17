شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تكشف طرق العلاج العالمية بمستشفيات التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أكثر من 400 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وبجودة عالمية، وذلك منذ بداية تشغيل المستشفى يوليو 2019 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته هيئة الرعاية الصحية، اليوم، لاستعراض انجازات مستشفى النصر التخصصي للأطفال في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، كأول مستشفى حاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا ISQUA، طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد المستشفيات 2021.

وأوضح التقرير، أنه شملت الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أكثر من 45 ألف خدمة طبية للمترددين على قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى النصر التخصصي، وأكثر من 50 ألف خدمة بالعيادات الخارجية للمستشفى، إضافة إلى 300 ألف خدمات تشخيصية عن طريق المعمل أو الأشعة، وأكثر من 5000 خدمة عمليات وجراحات، منها أكثر من 4000 عملية كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص، وذلك فضلًا عن الخدمات الطبية الأخرى بالأقسام الداخلية للمستشفى والحضانات والرعايات المركزة وجلسات الكيماوي لعلاج مرضى الأورام، والغسيل الكُلوي للكبار والأطفال.

وأضاف التقرير، أنه خلال الفترة سالفة الذكر، ارتكزت المستشفى على استخدام أحدث التقنيات الطبية في علاج المرضى وفقًا للممارسات العالمية، وأهمها العلاج بالقسطرة بديلًا عن الجراحات التقليدية المعروفة، والتي ساهمت في الحفاظ على حياة وسلامة المرضى وعلاجهم بطريقة أكثر أمانًا، كما أنها تقلل من الأعراض الجانبية المحتمل حدوثها مع الجراحات التقليدية، وتقلل من فترة بقاء المريض بالمستشفى، موضحًا أنه قامت المستشفى بإجراء أكثر من 3500 عملية قسطرة حتى الآن لعلاج المرضى، تنوعت ما بين قساطر طرفية وتشخيصية وعلاجية ومخية وتداخلية، إضافة إلى علاج حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO، وكذلك عمليات استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة باستخدام تقنية الـ TAVI.

وتابع التقرير: استحداث مستشفى النصر العديد من الوحدات الطبية سواء التشخيصية أو العلاجية، لأول مرة داخل نطاق محافظة بورسعيد، ومنها وحدة الطب النووي وتوفير أحدث تقنيات تشخيص الأورام وخدمات المسح الذري والتصوير المقطعي البيزوتروني، ووحدة العلاج الإشعاعي ووحدة الأشعة التداخلية ووحدة القساطر المخية، وأهمها وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، وكذلك استحداث العديد من الخدمات الطبية كجراحات القلب المفتوح والأورام وزرع القرنية وزرع القوقعة، بما يوفر عناء ومشقة السفر على المرضى وذويهم سواء للداخل أو الخارج للعلاج، كما أكد التقرير تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن أداء الخدمات الطبية بمستشفى النصر التخصصي الـ 93% دون أي شكوى واردة من جودة الخدمات الطبية.

واستكمل التقرير، أنه تضمنت إنجازات مستشفى النصر التخصصي للأطفال التحول الرقمي للخدمات بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسر حصول المواطنين على الخدمات، إضافة إلى استحداث الزي الجديد للطواقم التمريضية بما يتماشى مع الفكر الإداري الجديد والهوية البصرية للهيئة، وكذلك تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية بالمستشفى والتي تسهم في الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

واختتم التقرير، أنه شاركت المستشفى بالعديد من المبادرات الصحية والحملات التوعوية، كحملات التوعية ضد فيروس كورونا، ومبادرة انزل واطمن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ومبادرة سكرك موترك في إيدك تسيطر لتعزيز الوعي حول كيفية الوقاية من الإصابة بمرض السكري، ومبادرة قلبك مطمن معانا، وذلك فضلًا عن مشاركتها بالعديد من المؤتمرات العلمية للتعرف على أحدث طرق الاكتشاف المبكر للأمراض وأحدث طرق الوقاية والعلاج، بما يتسق مع البروتوكولات العلاجية المحدثة والمعتمدة دوليًا، وبما يضمن استمرار الارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال، صرح طبي عظيم مجهز بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء بمختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، والذي ساهم في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة ووفق أحدث المعايير الدولية، ومشيرًا إلى أن حصول المستشفى على الاعتماد يؤكد استرتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر يعتمد على تطبيق المعايير العالمية، وخاصة معايير الجودة وسلامة المريض الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم.