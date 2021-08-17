شكرا لقرائتكم خبر عن عصام المنشاوى يستقبل رئيسى هيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبته المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، كما استقبل المستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، جاءت الزيارتين لتقديم التهنئة للمستشار عصام المنشاوي بمناسبة قرب اكتمال عطاءه.

وأكد المنشاوي، على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب كل من المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن بالغ التقدير للدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية، والتطوير البارز والشامل الذي قام به المستشار عصام المنشاوي، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، متمنيين له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار عصام المنشاوي والمستشار حسين مصطفى فتحي، والمستشار فاروق الشنواني بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.