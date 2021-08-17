أخبار مصر

القوى العاملة تحرر 103 محاضر لمنشآت مخالفة بأسيوط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 103 محاضر لمنشآت مخالفة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط تعيين 500 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 11 من ذوى القدرات الخاصة ،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 1857 شاباً ، فضلا عن إصدار 325 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

 

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية، في تقريره عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع مبلغ 74 ألف جنيه ، لـ27 عاملا من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 58 عاملا جديدا إصدار كارنيهات لهم .

 

كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 126 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1222 منشأة ، وأسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 8 شكاوي ، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية .

 

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا