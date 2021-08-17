شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه بتغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة البنك فى تيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات أغسطس الجارىً من فروع البنك وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.