شكرا لقرائتكم خبر عن الزغاريد تستقبل الكيانات المصرية بالخارج فى إحدى قرى حياة كريمة بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد منذ قليل، الكيانات المصرية بالخارج ، مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الأحرار بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وشملت الجولة مشروع مركز صحة المرأة ، ومركز شباب ومحطة الصرف الصحى ومشروع مدرسة القرية وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة بالقرية ، حيث استقبل أحد العاملين بالمدرسة الوفد بالزغاريد ، فيما استقبلهم أطفال مركز الشباب بأعلام مصر وهتافات تحيا مصر.

وتأتى الزيارة بمشاركة نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.