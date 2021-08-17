شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت طعام يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ السلع الغذائية بكميات كبيرة وأن الشركات التابعة تضخ يومياً ما يقرب من 4000 طن من السكر و3000 طن ‏زيت و1000 طن أرز، بالإضافة إلي ما يقارب 1000 طن من ‏المكرونة، كما أن مخازن شركات الجملة يتوافر بهما كل ‏احتياجات المواطن من هذه السلع الغذائية إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعه تُصرف على بطاقة الدعم.‏

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير إن نسبة صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس الجارى وصلت حتى الآن 75%، وأنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع إلى المخازن التى يصل عددها إلى ‏‏1500 مخزن تابعين لشركات الوزارة لتلبية ‏احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدين بها إلى ‏‏64 مليون مواطن بالنسبة للسلع التموينية.