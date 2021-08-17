شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت طعام يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ السلع الغذائية بكميات كبيرة وأن الشركات التابعة تضخ يومياً ما يقرب من 4000 طن من السكر و3000 طن زيت و1000 طن أرز، بالإضافة إلي ما يقارب 1000 طن من المكرونة، كما أن مخازن شركات الجملة يتوافر بهما كل احتياجات المواطن من هذه السلع الغذائية إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعه تُصرف على بطاقة الدعم.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير إن نسبة صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس الجارى وصلت حتى الآن 75%، وأنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع إلى المخازن التى يصل عددها إلى 1500 مخزن تابعين لشركات الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدين بها إلى 64 مليون مواطن بالنسبة للسلع التموينية.