شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: هيكلة صندوق الاستشارات يهدف للاستفادة من إمكانيات الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، حيث أكد أن الهدف من إعادة هيكلة صندوق الاستشارات هو الاستفادة من إمكانيات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية بشكل يتيح تقديم الاستشارات الفنية فى شتى المجالات والتخصصات، سواء القانونية أو الإعلامية وغيرها من المجالات، بحيث يتم الاستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل بمثابة جهاز وطنى يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، مضيفاً أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية فى أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة فى مراكز البحث العلمى والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأكدت الوزيرة فى بيان اليوم، الدور المهم لصندوق الاستشارات فى تقديم الاستشارات الفنية لكافة الجهات المعنية مع التأكيد على ضرورة تحقيق الانضباط المالى والإدارى والرقابى على كافة أنشطة الصندوق، لافتا إلى ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كافة الاستشارات الفنية، والاقتصادية، ودراسات الجدوى التى يقدمها الصندوق.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل مشروعات الصندوق الجارى تنفيذها، ومنها: أعمال التصميمات المتكاملة لعدد 14 جامعة أهلية بالجامعات الحكومية، ومشروع مراجعة تراخيص البناء بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى متابعة وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وكذا مشروع تحديد متطلبات معامل وورش جامعة مصر للمعلوماتية، فضلاً عن مشروع متابعة تنفيذ البنية المعلوماتية لجامعة المنصورة الأهلية، مشيرًا إلى احتياجات الصندوق من الكوادر البشرية والتخصصات العلمية اللازمة لإتمام المشروعات.

كما ناقش المجلس الموقف المالى لمشروعات الجامعات الأهلية حتى أغسطس 2021.

وافق المجلس أيضًا على قيام الصندوق بالاشتراك فى ممارسة أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا ونظم المعلومات والشبكات للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأعمال التصميمات الخاصة بالمعهد الوطنى للرياضيات والإشراف عليه، وكذلك الأعمال الفنية والاستشارية لإنشاء المعمل المرجعى للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمحافظة القاهرة؛ ليكون مركزًا لتقديم الخدمات المعملية المتكاملة لتشخيص الوبائيات والأمراض المستجدة، بما فيها الجراثيم التى تحتاج إلى مستوى أمان بيولوجى ثالث أو رابع.

كما وافق المجلس على فتح باب التسجيل على صندوق الاستشارات الفنية للخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات والتخصصات العلمية والفنية بالجامعات والمراكز البحثية؛ للاستفادة من الخبرات والكوادر العلمية بالجامعات والمراكز البحثية فى أعمال الصندوق الفنية والاستشارية.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذى للصندوق، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.