شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات ‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه . ‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.6 جنيه. ‏‎الباذنجان العروس 6.6 جنيه ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه ‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‏‎ ‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. ‏‎عنب بناتى 13 جنيها. ‏‎الباميا الخضراء 12.5 جنيها. ‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها. ‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.