شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2021 بالأسماء فى الشعبتين "علمى وأدبى" والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء الأوائل والإدارات التابعة لهم والمجموع الكلى: أوائل الثانوية العامة علمى علوم فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوى بلقاس 403
إيمان سعيد يونس عبد الرحيم المنتزة 403
ضحى رفاعى محمد على سوهاج 403
عبدالرحمن خالد يوسف الزهرى 403
مصطفى حسين محمد احمد قنا403
احمد طارق عبد الظاهر إسكندرية 402
ايه محمد على سليمان حموده كفر الشيخ 402
خديجه حماد شعبان عبد الجواد اطسا 402
سحر عبداللطيف رضا عبد البر بسيون 402
مايكل سمير صبحى توفيق شرق طنطا 402
محمد امين فيصل اللقوه شبين الكوم 402
محمد مصطفى فخر الدين احمد الشروق 402
ياسمين وليد محمد النجار ديرب نجم 402
أوائل الثانوية العامة علمى رياضة
عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوى زفتا 404
أحمد أسامة على محمد السيد روض الفرج 403
محمود ايمن محمد كمال غرب طنطا 403
عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالعزيز أولاد صقر 401
عمر احمد عبدالرازق التهامى العبــــور 401
محمد هانى احمد محمد السالم أسوان401
احمد حسام محمد عطيه فرج فوة 400
احمد حسين على احمد حلوان حلوان 400
أحمد كمال سيد احمد محمد البقلى جنوب السويس 400
أحمد محمد ابراهيم مصطفى حواتر بورفؤاد 400
بلال ابراهيم يونس ابراهيم ابوريه المعصرة 400
روفائيل صموائيل فايز رزق برج العرب 400
عبد الله ايمن محمد سمير رضوان اسوان 400
عبد الله محمود محمد اسماعيل شرق إسكندرية 400
عبدالرحمن محمد طلعت ابراهيم المنتزه 400
مريم جرجس مجيد مجدى المنيا 400
أوائل الثانوية العامة أدبى فريده مؤمن ابراهيم خليل المطرى إسكندرية 388
جنى وائل محمد العليمى ابو النمرس 387
سارة علاء محمد عبدالحليم الإسماعيلية 386
الاء على على محمود الزاوية 385
ديليسيا أنيس رزق الله أنيس مصر الجديدة 385
ليديا امير سليمان عطا الله إسكندرية 385
رنا حسين محمود حسين عمران الهرم 384
شاول عيسى بسطا جبرائيل باب الشعرية 384
محمود محمد حسن حسن الطنملى السيدة زينب 384
تسنيم محمد فتحى غريب إسكندرية 383
ريهام محمود مصطفى متولى دمياط الجديدة 383
مكفوفو الجمهورية
مريانا منير صدقى حنا النزهة 397.5شعبة العلوم الدمج التعليمى حسام محمد النوبى محمد على أبو حماد 397.5
شعبة الرياضيات الدمج التعليمى
إبراهيم أحمد السيد سالم شرق طنطا 385.5
الشعبة الأدبية الدمج التعليمى أسماء محمد محمد عبد السلام منية النصر 408
شعبة العلوم stem شهد حسن عبد الحافظ حسن على برج العرب 658.78
شعبة الرياضيات stem
فتحى أشرف فتحى على شمال الإسماعيلية 665.24