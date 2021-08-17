شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2021 بالأسماء فى الشعبتين "علمى وأدبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 فى الشعبتين، العلمى والأدبى، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى اليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية، لافتا إلى أن طلاب الشعبة العلمية فى نتيجة الثانوية العامة أبلوا بلاء حسنا، موضحا أنه لم يحصل أى طالب على الدرجة النهائية، موضحا أن عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 حتى 95% فى الشعبة العلمية حوالى 20 ألف طالب.





وفيما يلى أسماء الأوائل والإدارات التابعة لهم والمجموع الكلى: أوائل الثانوية العامة علمى علوم فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوى بلقاس 403

إيمان سعيد يونس عبد الرحيم المنتزة 403

ضحى رفاعى محمد على سوهاج 403

عبدالرحمن خالد يوسف الزهرى 403

مصطفى حسين محمد احمد قنا403

احمد طارق عبد الظاهر إسكندرية 402

ايه محمد على سليمان حموده كفر الشيخ 402

خديجه حماد شعبان عبد الجواد اطسا 402

سحر عبداللطيف رضا عبد البر بسيون 402

مايكل سمير صبحى توفيق شرق طنطا 402

محمد امين فيصل اللقوه شبين الكوم 402

محمد مصطفى فخر الدين احمد الشروق 402

ياسمين وليد محمد النجار ديرب نجم 402





أوائل الثانوية العامة علمى رياضة

عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوى زفتا 404

أحمد أسامة على محمد السيد روض الفرج 403

محمود ايمن محمد كمال غرب طنطا 403

عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالعزيز أولاد صقر 401

عمر احمد عبدالرازق التهامى العبــــور 401

محمد هانى احمد محمد السالم أسوان401

احمد حسام محمد عطيه فرج فوة 400

احمد حسين على احمد حلوان حلوان 400

أحمد كمال سيد احمد محمد البقلى جنوب السويس 400

أحمد محمد ابراهيم مصطفى حواتر بورفؤاد 400

بلال ابراهيم يونس ابراهيم ابوريه المعصرة 400

روفائيل صموائيل فايز رزق برج العرب 400

عبد الله ايمن محمد سمير رضوان اسوان 400

عبد الله محمود محمد اسماعيل شرق إسكندرية 400

عبدالرحمن محمد طلعت ابراهيم المنتزه 400

مريم جرجس مجيد مجدى المنيا 400





أوائل الثانوية العامة أدبى فريده مؤمن ابراهيم خليل المطرى إسكندرية 388

جنى وائل محمد العليمى ابو النمرس 387

سارة علاء محمد عبدالحليم الإسماعيلية 386

الاء على على محمود الزاوية 385

ديليسيا أنيس رزق الله أنيس مصر الجديدة 385

ليديا امير سليمان عطا الله إسكندرية 385

رنا حسين محمود حسين عمران الهرم 384

شاول عيسى بسطا جبرائيل باب الشعرية 384

محمود محمد حسن حسن الطنملى السيدة زينب 384

تسنيم محمد فتحى غريب إسكندرية 383

ريهام محمود مصطفى متولى دمياط الجديدة 383





مكفوفو الجمهورية

مريانا منير صدقى حنا النزهة 397.5

شعبة العلوم الدمج التعليمى حسام محمد النوبى محمد على أبو حماد 397.5





شعبة الرياضيات الدمج التعليمى

إبراهيم أحمد السيد سالم شرق طنطا 385.5

الشعبة الأدبية الدمج التعليمى أسماء محمد محمد عبد السلام منية النصر 408





شعبة العلوم stem شهد حسن عبد الحافظ حسن على برج العرب 658.78





شعبة الرياضيات stem

فتحى أشرف فتحى على شمال الإسماعيلية 665.24