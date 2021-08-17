شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون يوم السبت 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس، و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، 88.4% علمى علوم، و80% علمى رياضة، و65.7% للشعبة الأدبية.