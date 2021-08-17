شكرا لقرائتكم خبر عن حلمه يدخل كلية الطب.. زغاريد وفرحة بمنزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" بثاً مباشراً من منزل الطالب محمد أمين الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية من محافظة المنوفية، والذى تلقت أسرته الخبر بفرحة كبيرة فى التليفزيون لمؤتمر وزير التربية والتعليم وفوجئوا بصورته وسط الأوائل.

وقال الطالب محمد أمين ابن المنوفية، أنه فوجئ بصورته على التليفزيون بمؤتمر الوزير، ودخل فى حالة فرحة كبيرة بعد عام كامل من المذاكرة والدراسة يومياً، وخصوصاً أنه أصيب بكورونا، وظل بالمنزل لمدة أسبوعين فى عزل، وبعد فترة الأسرة بالكامل أصيبت بكورونا.

وأضاف الطالب محمد أمين، لـ"الخليج 365"، أنه سعيد بهذه النتيجة وفرحة أسرته الكبيرة بدخوله فى قائمة الأوائل على الثانوية العامة، موضحا أنه لم يحدد مواعيد للمذاكرة، حيث كان يذاكر كل ما يتلقاه من دروس، وفى فترة الامتحانات وصل لـ8 ساعات وأكثر من المذاكرة اليومية، فهو يحلم بدخول كلية الطب ليكون مثل والده طبيب عيون.

وعن شعوره بمعرفة دخوله قائمة أوائل الثانوية، قال محمد أمين: "فضلت اتنطط من الفرحة لما شوفت صورتى فى التليفزيون، ووالدتى كانت بتنطط معايا من الفرحة، وكنت بذاكر طوال العام لتحقيق حلمى بدخول قائمة أوائل الثانوية العامة وقد تم بفضل الله".

وقالت والدة محمد أمين، أنها شعرت بفرحة شديدة خلال مشاهدتها لمؤتمر الوزير، وبدأت المكالمات الهاتفية لتهنئتهم، قائلة: "محمد كان يعشق الرياضة وخلال فترة الدراسة كان يلعب كرة يد بجانب السباحة، والمواد كانت صعبة عليه قليلاً ولكنه كان يقاوم كل ذلك بالمذاكرة جيداً حيث أن التعليم أثر عليه فى ممارسة الرياضة".

ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.