شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى على الجمهورية بالثانوية العامة علمى علوم: حلمى الالتحاق بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى حسين، ابن محافظة قنا، الحاصل على المركز الثانى على الجمهورية فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم، إن حلمه الالتحاق بكلية الطب.

وأشار مصطفى، إلى أنه كان يذاكر 7 ساعات يوميا، وفور سماع الخبر شعر بفرحة كبيرة، بعد تحقيق الحلم الذى سعى إليه منذ سنوات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن منذ قليل، أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2021.

وحصل الطالب مصطفى حسين محمد أحمد، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بمدينة قنا، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية شعية علمى علوم بمجموع درجات 403.

وهنأ الوزير الطلاب الأوائل على الثانوية العامة هذا العام، فى جميع الشعب، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح هذا العام 74 %.