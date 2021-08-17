شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة.. المدارس الرسمية اللغات تحقق أعلى نسب النجاح بـ87.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم، لنتائج الثانوية العامة 2020-2021، عن تحقيق المدارس الرسمية لغات لأعلى نسب النجاح بـ87.8%، مقابل 75.5% لمدارس الثانوى العام، و73.2% للمدارس الخاصة، و83.8% للمدارس الخاصة لغات، و40.5% للمنازل والخدمات.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوفى وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية، لافتا إلى أن طلاب الشعبة العلمية فى نتيجة الثانوية العامة أبلوا بلاء حسنا، موضحا أنه لم يحصل أى طالب على الدرجة النهائية، موضحا أن عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 حتى 95% فى الشعبة العلمية حوالى 20 ألف طالب.

وينشر موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.



