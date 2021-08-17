شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة فى منزل الطالبة سحر عبد اللطيف الثالث علمى علوم فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة فى منزل الطالبة سحر عبد اللطيف عبد البر بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وحصولها على المركز الثالث علمى فى الثانوية العامة.

وفى تصريحات لـ الخليج 365 أكدت الطالبة أنها كانت تتوقع أن تحصل على ذلك المركز، رغم صعوبة الامتحانات والضغط النفسى والعصبى الذى تعرض له الطلاب طوال العام فى ظل أزمة كورونا .

أضافت أنها كانت تذاكر من الكتاب المدرسى وتوقفت عن الدروس الخصوصية منذ شهر ابريل الماضي، وكرست وقتها للمذاكرة ومراجعة دروسها، مشيرة أنها كانت تستفيد من منصات الوزارة التعليمية فى المذاكرة ومراجعة دروسها.

أشارت إلى انها كانت تحصل على دروس اون لاين حتى لا تهدر وقتها فى الذهاب للدروس فضلا عن دعم أسرتها لها طوال فترة الامتحانات.

وأشارت أن نظام الامتحانات الجديد جيد ويهدف لتطوير التعليم ولكن يجب أن يطبق مبكراً بدلا من تطبيقه فى الصف الثالث الثانوى فقط، حتى يستطيع الطلبة الاستفادة منه دون الوقوع فى أخطاء .

ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلى ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب فى كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.