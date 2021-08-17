شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة تكشف: اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية أعلى نسب النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم، لنتائج الثانوية العامة 2021، عن تحقيق طلاب الثانوية العامة أعلى نسب للنجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية، بنسبة نجاح بلغت 96.6%، مقابل 88.9% للشعبة الأدبية، فيما جاءت نتائج امتحان مادة التاريخ في المرتبة الأخيرة بنسبة نجاح بلغت 8.2%.

وأوضحت إحصائيات نتائج الثانوية العامة، أن طلاب الشعبة العلمية أحرزوا تقدما في اللغة العربية عن الشعبة الأدبية، حيث بلغت نسبة نجاح بالشعبة العلمية 94.1%، مقابل 89.8% للشعبة الأدبية.

وبلغت نسبة النجاح باللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية 87.6%، مقابل 92.7% للشعبة العلمية، فيما بلغت نسبة النجاح بمادة الكيمياء 86.1%، والأحياء 93%، والجيولوجيا وعلوم البيئة 94.8%، الفيزياء 82.7%، والجغرافيا 88.6%، وعلم النفس والاجتماع 92.8%، والفلسفة والمنطق 91.3%، والرياضيات البحتة 87.4%، والرياضيات التطبيقية 92.4%.

وأعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.



