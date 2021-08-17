شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى على الثانوية العامة علمى علوم: "أتمنى أن أصبح طبيبا مثل والدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الطالب عبد الرحمن خالد يوسف، الثانى على الجمهورية بالثانوية العامة بالشعبة العلمية، من محافظة سوهاج عن فرحته بتواجده بقائمة أوائل الثانوية العامة، قائلا: كنت متوقع التفوق وعملت ما علي وطبقت وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم حتى وصلت للتفوق بفضل الله ودعم والدى ووالدتى باستمرار، وأتمنى أن استكمل المسيرة وأصبح طبيبا مثل والدى وألتحق بكلية الطب.

وحاصل الطالب عبد الرحمن خالد يوسف على 403 درجات، فى نتيجة الثانوية العامة، وأضاف أن والده يعمل طبيبا بمستشفى سوهاج التعليمى تخصص الغدد الصماء ووالدتى تعمل صيدلانية وتفرغت تماما للوقوف جانبه.

وتابع قائلا إنه لديه 3 أشقاء محمد بالصف الثانى الثانوى العام، وعمرو بالصف الثالث الإعدادى، ومريم بالصف الثانى الابتدائى، ووجه عبد الرحمن نصيحة للطلاب قائلا: " لا تتركوا شيء خلفكم أبحثوا من خلال كل الوسائل للتحصيل ولا تعتمدوا على الدروس الخصوصية فقط، فهناك وسائل أخرى من يوتيوب وما يتم بثه على منصات التعليم المختلفة".

وقالت والدة الطالب، إن عبد الرحمن متفوق منذ المرحلة الابتدائية والإعدادية أيضا ودائما كان يضع التفوق هدفا لتحقيق ذاته، وهو ما تحقق اليوم، وتفرغت له وجلست فى المنزل لمراعاته هو وأشقاؤه.

ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.