للمرافعات.. تأجيل محاكمة زياد العليمي وصحفيين وآخرين للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة غدا الأربعاء، لمرافعة النيابة والدفاع.

وطلب محامو المتهمين بجلسة اليوم تصوير أوراق القضية وسماع شهود الإثبات وتقديم شهود نفي بالاضافة إلى عرض المداخلات التليفونية محل الاتهام داخل القاعة.

ضمت القضية 957 لسنة 2021 كل من زياد العليمى

وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسى مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.