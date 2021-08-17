الداخلية: ضبط 183 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 83545 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 183 قطعة سلاح ناري، و243 قضية مخدرات وتنفيذ 83545 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 243 قضية مخدرات بإجمالي 257 متهما، وضبط 64 متهما هاربا، وضبط 24 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 336 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 9 دراجات نارية، وضبط 25546 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.