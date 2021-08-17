عذبوه واحتجزوه في مزرعة.. كشف ملابسات اختطاف مستخلص جمركي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة اختطاف مستخلص جمركي بالشرقية، وضبطت ثلاثة من مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من (موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) بحضور شقيقه (مستخلص جمركي، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) لمدينة العاشر من رمضان رفقة (سائقه– بذات دائرة القسم) بالسيارة ملك شقيقه لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، إلا أنه فوجئ بعودة سائقه بالسيارة لمدينة الإسكندرية دون شقيقه ولدى إتصاله به على هاتفه المحمول تبين أنه مغلق، وما قرره (السائق) بحضوره رفقة (شقيق المُبلغ) لمدينة العاشر من رمضان لمقابلة أحد الأشخاص بإحدى الكافتيريات الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصولهما قام (شقيق المبلغ) بالدلوف للكافتيريا وحال ذلك فوجئ بسيارة ملاكي (لايعلم أرقامها) تقف أمامه ويقوم قائدها بالرجوع للخلف مصطدماً بمقدمة السيارة قيادته وترجل منها (3 أشخاص) وتعدوا عليه بالضرب دون إصابات فقام بالسير مسرعاً بالسيارة متوجهاً لمدينة الإسكندرية وأخبر الـمُبلغ.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، والتي أسفرت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين المُختطف و (6 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة) على صفقة بيع حاويات، وأنهم وراء واقعة اختطافه من داخل محطة الوقود.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهمين وضبط (ثلاثة منهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لقيام المجني عليه بالنصب على إثنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير بيع كونتنرات فعقدا العزم على اختطافه، وفي سبيل ذلك قام أحدهم باستدراجه لمحطة الوقود بزعم بيع صفقة كونتنرات، وبتاريخ الواقعة توجه باقي المتهمين لمدينة العاشر من رمضان مستقلين سيارتين، وحال وصول المجني عليه قام أحد المتهمين بافتعال حادث تصادم مع سيارة المجني عليه لاشغال عمال محطة الوقود بالحادث، وتمكن باقي المتهمين من اختطاف المجني عليه داخل سيارة ولاذوا بالهرب، وعقب ذلك قاموا بتكبيله وتعصيب عينيه واحتجازه داخل منزل بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ملك أحدهم، والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه، وبتضييق الخناق على باقي المتهمين قاموا بإطلاق سراح المختطف، وبمناقشته أيد ذلك وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين المضبوطين تبين أنه يحوي 3 مقاطع فيديو (متضمنين احتجاز وتعذيب المجني عليه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.