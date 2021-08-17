ضبط المتهم بالسطو على ماكينة صراف آلي بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، في تحديد وضبط مرتكب واقعة السطو على ماكينة صراف آلي وسرقة مبالغ مالية من داخلها بالمنصورة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم) بسرقة ماكينة صراف آلي المثبتة بسور المدرسة المشار إليها، وما تبين من خلال الفحص بأن الماكينة ملحق بها من الداخل غرفة لها باب من الصاج وتبين فتحه وبداخلها خزينة يتم تغذيتها بالأموال وبها آثار كسر ونشر بأجزائها، وبمراجعة الشركة المسئولة عن تغذية الماكينة بالأموال تبين أن المبلغ المستولى عليه يتجاوز الـ400 ألف جنيه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- سبق اتهامه في 10 قضايا أبرزها "سرقة، سلاح أبيض"- مقيم بدائرة قسم الزهور ببورسعيد).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة) وأضاف بتسليمه (جزء من المبلغ المالي) لوالده (سائق- مقيم بقرية بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ)، وتم ضبطه والمبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.