تفحم 3 سيارات ومخزن كرتون واحتراق واجهة 5 طوابق بـ"دائري المريوطية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات حريق هائل اندلع بمنطقة الطالبية فجر الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار مواجه للطريق الدائري اتجاه المريوطية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارت إطفاء بقيادة اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي

وتبين نشوب الحريق في قطعة أرض على مساحة 10 x 10 أمتار تستخدم كمحزن كرتون، وامتداد النيران إلى عقار ملاصق لها بشارع المدينة بحي الطالبية.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المخزن و3 سيارات واحتراق واجهة العقار المكون من (أرضي + 4 طوابق) دون خسائر في الأرواح.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مع تعيين سيارة إطفاء لملاحظة الحالة.