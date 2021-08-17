بالصور.. الشرطة تجوب شوارع حدائق الأهرام بعد "غزو النسانيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

انتشرت قوات الأمن بمنطقة هضبة الأهرام غرب الجيزة تزامنا مع هروب قرود من إحدى الشقق السكنية.

وحرص العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم على طمأنة الأهالي بعد حالة الرعب التي انتابت الكثيرين.

وفي السياق نفسه، يستمع رجال المباحث إلى أقوال مالك القرود للتعرف على ملابسات الواقعة وتحديد مسؤوليته خاصة لامتلاكه محلًا لبيع الحيوانات.

وأظهرت صور فوتوغرافية تنقل قردين أعلى البنايات والأشجار المحيطة بالعقارات السكنية بالمنطقة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر "نسانيس" من فصيلة القرود في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد أن فوجئ السكان بوجود قرود تقفز عبر الشرفات.

الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين سكان منطقة حدائق الأهرام، وأبلغ المواطنون محافظة الجيزة التي أخطرت مديرية الطب البيطري لاصطياد القرود الهاربة عن طريق تخديرها بتقديم فاكهة الموز لها.