الثانية على الثانوية "مكرر: "كنت بذاكر 18 ساعة يوميا.. ومجدي يعقوب مثلي الأعلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت إيمان سعيد يونس الثاني مكرر على الثانوية العامة، من محافظة الإسكندرية، إنها تلقت خبر تفوقها من خلال المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، الأربعاء: "تلقيت خبر تفوقي بمنتهى الفرح، وسالت دموعي خاصة بعد حالات القلق الفترة الماضية، وبعد النظام الجديد للثانوية".

وقالت الطالبة: "كنت أذاكر 18 ساعة يوميا، وأنام باقي اليوم، وكنت أحصل على دروس في جميع المواد، بسبب تعطل الدراسة بالمدارس".

وتابعت: "سألتحق بكلية الطب، وهدفي أن أصبح مثل الدكتور مجدي يعقوب".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغت 74 %.

وأضاف: نسبة النجاح في شعبة العلوم 76 % للشعبين، و70 % للشعبة الأدبية.

وقال في مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، الثلاثاء: هذه دفعة تاريخية للثانوية العامة المصري، نحتفل بتخرج دفعة وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة