شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح نفسية للتعامل مع الأبناء أثناء إعلان نتيجة الثانوية العامة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، مشكلة المنازل المصرية، فيعتقد الآباء أن هذه المرحلة الدراسية هي الأساس في تحديد مستقبل أبنائهم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الطالب للضغوط النفسية المختلفة، التي تعرضه للاهتزاز في حالة عدم تحقيق أهداف الأهل.

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة رشا الجندي مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أن السبب الرئيسى فى تعرض الأبناء للضغوط النفسية هم الأهل، لأنهم يرغبون أبناءهم في دخول كليات محددة ككليات القمة، وفى حالة عدم تحقيق الطالب لهذا الهدف يمارسون الضغط النفسي عليهم، وهذا يعرض الأبناء للشعور بالإحباط والتوتر والقلق

وقدمت الدكتور رشا الجندي، بعض النصائح للتعامل مع الأبناء خلال الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، ومنها: