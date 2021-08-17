شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد الأمريكى (USS Monterey) وذلك بعد إنتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية.

وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية، وذلك بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافى، خاصة فى مجال تعزيز إجراءات الأمن البحرى، وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية، ومجابهة التهديدات غير النمطية.

وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية مؤخراً تطوراً ملحوظاً، حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.