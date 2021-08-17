شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 5 تحاليل طبية هامة للمتبرعين بالبلازما فى مراكزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم خلال عملية التبرع بالبلازما عمل تحاليل طبية بالمجان للاطمئنان على صحة المتبرع.



وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: يتم عمل تحاليل طبية لمتبرع البلازما مجانا، وبعد التبرع نقوم بمتابعة حالته الصحية، موضحة أنه يتم عمل تحاليل الزهرى والايدز وفيروسات A، B،C كما يتم تحليل البروتين في الدم كل 4 شهور.

ويستهدف المشروع القومي لتصنيع البلازما، تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين، وحسب تأكيد وزارة الصحة فإن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع، وسيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.



ويعد التبرع بالبلازما آمن ويخضع لأعلي طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويعوض الجسم البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، ويتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم توفير الأدوية المشتقة منها لإنقاذ حياة المرضى، ويصل عدد المتبرعين حتى الآن لـ300، وتتمثل فترة التبرع كل أسبوعين ما بين التبرع والأخرى.











