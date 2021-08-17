شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق بالمهندسين بالجيزة لكسر مفاجئ بماسورة رئيسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان، بمنطقة المهندسين بالجيزة، حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة 13 معدة لشفط المياه وتسهيل حركة المرور وإجراء الصيانة.



وأعلنت محافظة الجيزة، أن تسريب خط مياه قطر 600 مم تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان أسفل محور الملك سلمان، ادى لانقطاع المياه عن مناطق الدقى والعجوزة والكيت كات وبعض أجزاء من شارع جامعة الدول وشارع السودان.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن التسريب ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح التسريب لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بقطع المياه.

وأشار إلى أنه تم الدفع بعدد 13 سيارة شفط مياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجاري سحب المياه بالكامل للبدء فى أعمال الحفر والإصلاح وذلك بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.

وشدد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.

لافتا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخري للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.





















