شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يمنح أبطال البرونزيات بطوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل من اللاعبة هداية احمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين علي الميدالية البرونزية في التايكوندو في اولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك المدربين

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في اولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها السيد محمد عبد الرجال.