شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يكرم أبطال طوكيو 2020 حاصدى الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





3.3 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020).





خبراء تعليم: تراجع مفهوم كليات القمة.. والتخصصات الجديدة ستصبح فى المقدمة

يترقب مئات الآلاف من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ووسط مؤشرات وتصريحات لمصادر مسئولة حول تراجع مجاميع الثانوية العامة، أكد عدد من خبراء التعليم في مصر، أن تراجع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام سيقضى على المصطلح الذى ساد خلال السنوات الماضية والمعروف بـ "كليات القمة".

وأكد خبراء التعليم في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه لأول مرة لن نسمع هذا العام بعد نتيجة الثانوية العامة عن مصطلح كليات القمة، حيث ستكون القمة فقط للكليات المعلوماتية والتخصصات الجديدة وكليات الذكاء الاصطناعى، لافتين إلى أن تراجع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام سيكون لصالح طلاب الثانوية العامة ، حيث سيؤثر ذلك على معدلات التنسيق ودرجات القبول في الكليات.





الداخلية تهيب بسائقى السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكترونى قبل 18 سبتمبر

تُهيب وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به، بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18 سبتمبر المقبل.

ونص قانون المرور على الإجراءات ضد المخالفين وهي: السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

جاء ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً، لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.





وزير التعليم يوضح حقيقة حصول الأول فى نتيجة الثانوية العامة على 97%

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حصول الاول فى نتيجة الثانوية العامة على97%، قائلا: هذه تكهنات صحفية.

ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.