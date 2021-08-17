شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة دون 100%.. وانخفاض المجاميع وتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مئات الآلاف من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ووسط مؤشرات وتصريحات لمصادر مسئولة حول تراجع مجاميع الثانوية العامة، يترقب الجميع إعلان أوائل الثانوية العامة 2021 لمعرفة المجاميع الخاصة بالأوائل خاصة في ظل وجود تصريحات مسئولة بعدم حصول أي طالب على نسبة 100% .

مؤشرات نتائج الثانوية العامة وفى تصريحات لـ "تليفزيون الخليج 365"، في وقت سابق قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى: "مفيش حد هيقفل الامتحان بالكامل ولو الشريحة العالية حلت بين 40 و 50 سؤال فنحن نعمل بالنسبة والتناسب ونقارن الطلاب بعضهم البعض فمن الممكن أن يكون الأول على الدفعة حاصل على 80% في هذه الحالة الطالب الذى حصل على 77% يكون طالب شاطر جدا بالمقاييس الجديدة، كما أن التنسيق يستجيب بالنتائج فلو ان الأول حصل على 80% فتقبل كليات الطب من 80% وهكذا " تنيسق كليات القمة بعد نتيجة الثانوية العامةوفى سياق متصل أكد عدد من خبراء التعليم في مصر، أن تراجع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام سيقضى على المصطلح الذى ساد خلال السنوات الماضية والمعروف بـ "كليات القمة"، لافتين إلى أنه لأول مرة لن نسمع هذا العام بعد نتيجة الثانوية العامة عن مصطلح كليات القمة، حيث ستكون القمة فقط للكليات المعلوماتية والتخصصات الجديدة وكليات الذكاء الاصطناعى، لافتين إلى أن تراجع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام سيكون لصالح طلاب الثانوية العامة ، حيث سيؤثر ذلك على معدلات التنسيق ودرجات القبول في الكليات. تنيسق كليات القمة بعد نتيجة الثانوية العامةوفى سياق متصل أكد عدد من خبراء التعليم في مصر، أن تراجع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام سيقضى على المصطلح الذى ساد خلال السنوات الماضية والمعروف بـ "كليات القمة"، لافتين إلى أنه لأول مرة لن نسمع هذا العام بعد نتيجة الثانوية العامة عن مصطلح كليات القمة، حيث ستكون القمة فقط للكليات المعلوماتية والتخصصات الجديدة وكليات الذكاء الاصطناعى، لافتين إلى أن تراجع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام سيكون لصالح طلاب الثانوية العامة ، حيث سيؤثر ذلك على معدلات التنسيق ودرجات القبول في الكليات.

فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة حصول الأول فى شعبة علمى على مجموع 97%، موضحة أنه غير دقيق والمجاميع لم تصل إلى هذه النسب.



نتيجة الثانوية العامة على الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة على الخليج 365 ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.