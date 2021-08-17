تعلية درجة السفر.. "مصر للطيران" تطلق خدمة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أطلقت شركة "مصر للطيران" خدمة جديدةE-upgrade ، والتي تتيح للراكب على متن رحلات الشركة تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، على الرحلات الدولية من وإلى دبي ولندن وميلانو كمرحلة أولى، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيرانegyptair.com ، وجاءت الخدمة في إطار اهتمام الشركة بتنويع خدمات السفر، وتقديم ميزات جديدة للركاب في مختلف مراحل السفر .

ويقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له ، يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجه سفره، وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب، يتلقى بريدًا إلكترونيًّا يؤكد حصوله على التعلية، ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال، ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع؛ للحصول على تعلية درجة السفر .

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام حتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية، كما تتوافر أيضاً خدمة التعلية الفورية لدرجة السفر، وهي خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة .

ويمكن لركاب مصر للطيران الاستفسار عن الخدمة الجديدة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـمركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي .