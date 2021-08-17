"التموين": وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 75%‏ في أغسطس 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال رئيسا شركتَي الجملة (العامة- المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركات تضخ يوميًّا كميات كبيرة من السلع تصل إلى ما يقارب 4000 طن من السكر و3000 طن زيت و1000 طن أرز، بالإضافة إلى ما يقارب 1000 طن من المكرونة.
وأشار رئيسا شركتَي الجملة إلى أن المخازن التابعة للشركتين يتوافر بها كل احتياجات المواطن من تلك السلع الغذائية، إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعة تُصرف على بطاقة الدعم.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً اليوم من شركتي الجملة (العامة- المصرية) يفيد وصول نسب الصرف إلى 75%، وأضاف أن التقرير شمل أيضًا ضخ كميات كبيرة من السلع إلى المخازن التي يصل عددها إلى 1500 مخزن تابعة للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدون منها إلى 64 مليون مواطن بالنسبة إلى السلع التموينية.
وأكد كمال أن وزير التموين يوجه دائماً القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام بجودة المنتج؛ كي تناسب ومتطلبات المواطن، مشيرًا إلى أنه شدد على تسيير حملات على منافذ الصرف، لضمان ذلك، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.