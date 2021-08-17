"التموين": وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 75%‏ في أغسطس 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال رئيسا شركتَي الجملة (العامة- المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركات تضخ يوميًّا كميات كبيرة ‏من السلع تصل إلى ما يقارب 4000 طن من السكر و3000 طن ‏زيت و1000 طن أرز، بالإضافة إلى ما يقارب 1000 طن من ‏المكرونة.

وأشار رئيسا شركتَي الجملة إلى أن المخازن التابعة للشركتين يتوافر بها كل ‏احتياجات المواطن من تلك السلع الغذائية، إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تصل إلى 28 سلعة تُصرف على بطاقة الدعم.‏

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد تلقى تقريراً اليوم من شركتي الجملة (العامة- المصرية) ‏يفيد وصول نسب الصرف إلى 75%، وأضاف أن التقرير شمل ‏أيضًا ضخ كميات كبيرة من السلع إلى المخازن التي يصل عددها إلى ‏‏1500 مخزن تابعة للشركتين بمحافظات الجمهورية، بنسب تلبي ‏احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل المستفيدون منها إلى ‏‏64 مليون مواطن بالنسبة إلى السلع التموينية.

وأكد كمال أن ‏وزير التموين يوجه دائماً القطاعات التجارية بالشركات بالاهتمام ‏بجودة المنتج؛ كي تناسب ومتطلبات المواطن، مشيرًا إلى أنه شدد على ‏تسيير حملات على منافذ الصرف، لضمان ذلك، والتأكد من وصول الدعم ‏إلى مستحقيه.‏