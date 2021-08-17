"حقوق إنسان النواب": مصر نجحت في مواجهة الهجرة غير الشرعية في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت باعتراف العالم كله في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 لم تشهد مصر ظاهرة مراكب الموت.

وتابع رضوان، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأنه وفقًا لما جاء في بيانات مراقبة الحدود في أوروبا، فإنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهذا دليل قاطع على نجاح مصر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتراف العالم كله.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر بها أكثر من 6 ملايين أجنبي، بينهم مَن لديه وضعية اللاجئ ومَن يطمحون في وضعية اللاجئ وأن اللاجئين السوريين لهم وضع خاص بإقامتهم في مصر، وجميع هؤلاء اللاجئين يتم التعامل معهم من الدولة المصرية كأنهم من المصريين، وهذا دليل على أن مصر تحترم وترسخ مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وتمتع جميع من يعيشون على أرضها بجميع حقوقهم؛ خصوصًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للعالم كله أن جميع من أتوا إلى مصر هم ضيوف لديها.

وأكد رضوان أن العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن المهاجر غير الشرعي في مصر لم يتم وضعه في ملاجئ أو معسكرات؛ بل يتحرك في حرية تامة، إذ إن القانون 82 لعام 2016 يجرّم تهريب المهاجرين، لكن لا يوقع عقوبات على المهاجر ذاته، إلا إذا اقترف جرمًا يعاقب عليه القانون المصري، مشيراً إلى أن مصر احتضنت جميع اللاجئين الذين انخرطوا داخل المجتمع المصري ونجحوا في العيش بكرامة، وأصبح عدد منهم يمتلك مشروعات استثمارية مهمة داخل مصر، كما أنهم أصبحوا يتمتعون حتى بجميع المبادرات الإنسانية وفي مقدمتها المبادرات الصحية التي يطلقها الرئيس السيسي.

وقال رضوان إن مصر قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية؛ خصوصًا العاملة في مجال الهجرة أشادت بهذه التجربة ونجاحها.