وزير الإسكان يُوجه بتفعيل إدارة الجودة للرقابة على تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات مشددة بتفعيل دور إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ جميع المشروعات بأعلى جودة وكفاءة، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وكلَّف وزير الإسكان، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتدعيم إدارة الجودة بالهيئة، بأفضل وأكفأ العناصر البشرية من المهندسين في مختلف التخصصات، وتوفير ما تحتاجه من أجل مباشرة مهامها في الرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وستكون الإدارة تابعة بشكل مباشر لمكتب الوزير.

وأكد الوزير، أنه لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات، إلا بعد صدور تقرير إدارة الجودة، بما يفيد بأن شركات المقاولات المُنفذة، قد انتهت من تنفيذ المشروعات طبقاً للمواصفات المنصوص عليها في التعاقد لتنفيذ المشروع، وبأعلى جودة.