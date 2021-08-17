مصرع شاب إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه في سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة في مجرى الترعة المشار إليها.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي فضية اللون بالطريق المتاخم للترعة، اختلت عجلة القيادة بيده قبل كوبري أبوصير بمركز البدرشين.

الأمر الذي أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في ترعة المريوطية، ما أسفر عن مصرع قائدها.

وتم انتشال جثة المتوفى والدفع بونش إغاثة لرفع السيارة مع تمشيط مجرى الترعة تحسبا لوجود ضحايا آخرين.