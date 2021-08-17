السجن 6 أشهر وغرامة 300 جنيه.. الداخلية تحذر من عدم تركيب الملصق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تُهيب وزارة الداخلية بمالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو اخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18/9/2021 كالتالي: السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.