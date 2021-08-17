ضبط شخصين يروجان عملات نقدية مزيفة عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بتقليد العملات النقدية وترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " يديرها أشخاص مجهولين يقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات (طالب، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة) إذ قام المذكور بإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعرض خلالهما العديد من صور العملات المقلدة "عملات محلية" ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعُثر بحوزته على (عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" - هاتف محمول "تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") .

وبمناقشة المتهم أقر بأنه يقوم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين المشار إليهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص "محدد".

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه (تاجر، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" – 2 فرخ ورق مطبوع عليهما عملات نقدية مقلدة – جهاز حاسب آلي بمشتملاته – كمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة- الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد).

بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الاستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات النقدية.