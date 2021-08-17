ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 200 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ثلاثة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وضبط بحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و400 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.