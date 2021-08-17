شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 40 درجة بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة