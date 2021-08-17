شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب مياه بشارع جامعة الدول العربية وانقطاع الخدمة عن عدة مناطق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بحدوث تسريب بخط مياه قطر 600 مم تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السوادان أسفل محور الملك سلمان، الأمر الذي يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق الدقى والعجوزة والكيت كات وبعض أجزاء من شارع جامعة الدول وشارع السودان.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن التسريب ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح التسريب لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بقطع المياه.

وأشار إلى أنه تم الدفع بعدد 13 سيارة شفط مياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجاري سحب المياه بالكامل للبدء فى أعمال الحفر والإصلاح وذلك بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.

وشدد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.

لافتا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخري للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.