شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح الإنشاءات الجديدة بكلية الآداب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قاعات تدريس البرامج المتميزة الجديدة بكلية الآداب والتى تتضمن برنامج الدراسات الانجليزية البينية، برنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية، و برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية "جيوماتكس" وبرنامج اللغة الهندية.

ورافقه خلال الافتتاح كل من الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، و ايمان محمود أمينة الكلية.

وأشاد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بجودة واتقان الأعمال الانشائية والهندسية فى الوقت المحدد، وجودة التجهيزات ، كما تفقد مكتبة الكلية، وأشاد بما تذخر به من موسوعات وكتب ورسائل علمية الأمر الذى يجعل لها الأولوية فى التجديد والتطوير فى خطة التجديد التالية .

وتأتى التجديدات التى تشهدها كلية الآداب استكمالا لعمليات التطوير والتجديدات الانشائية التى تشهدها جميع كليات ومراكز جامعة عين شمس وعلى جميع المستويات فى إطار استراتيجية التجديد والتطوير فى البنية التحتية واللوجيستية التى تعد عاملا اساسيا فى رفع جودة العملية التعليمية والتصنيف العالمى للجامعة.











