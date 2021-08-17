شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الوزارة الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار شهادات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية، المسئولة عن إصدار الشهادات الموثقة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وحذرت وزارة الصحة والسكان، أي جهة أو شخص يقوم بإصدار مثل هذه الشهادات، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.