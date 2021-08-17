شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إعادة 5 سلاحف بحرية إلى بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة البيئة من خلال إدارة محمية اشتوم الجميل فى إعادة إطلاق 5 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء البحر المتوسط، وذلك استمراراً لجهود الوزارة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية.

وفى التقرير التالى نوضح كيفية إعادة السلاحف.

1- ورد عدة بلاغات إلى بوابة الشكاوى الحكومية تفيد بوجود سلاحف بحرية في سوق السمك برأس البر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

2- فور ورود البلاغ اصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتنظيم حملة لإنقاذ السلاحف و حماية التنوع البيولوجى .

3- أسفرت الحملة عن ضبط 5 سلاحف وقد تم إجراء كافة القياسات المطلوبه .

4- تبين أنها سلاحف بحرية مهددة بالإنقراض مجرم صيدها والاتجار فيها .

5- تم الكشف عليها ظاهرياً وعمل والترقيم وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

6- وزارة البيئة أشادت بقيام المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار فى السلاحف وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

7- الوزارة طالبت المواطنين بالاشتراك فى حمايةالكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

8- الوزارة طالبت المواطنين الإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء فيما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.