شكرا لقرائتكم خبر عن الكيانات المصرية بالخارج يهتفون "تحيا مصر" بقرى حياة كريمة بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر ممثلو الكيانات المصرية بالخارج، عن فخرهم بمشروع حياة كريمة بعد زيارة إحدى قرى المحافظة، ورؤية حجم المشروع على أرض الواقع الذى يخدم أهالى قرى المحافظة، حيث ردد المشاركون هتافات "تحيا مصر وتحيا الرئيس السيسى".

جاء ذلك خلال الزيارة التى تجريها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، للكيانات المصرية بالخارج لتفقد مشروعات "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها بقرى محافظة القليوبية.

تأتى الزيارة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبمشاركة نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.