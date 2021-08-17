شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوافق على بناء مدافن جديدة بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإنشاء مدافن جديدة بمنطقة "هـ" بمدينة 15 مايو، لصالح محافظة القاهرة، حيث تم اعتماد مشروع تخطيط امتداد المنطقة (هـ) بمنطقـة 15 مايو لإقامة جبانات عليها لصالح محافظة القاهرة.

وشدد القرار على الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالجبانات طبقًا للقوانين واللوائح المتبعة فى ذلك، والرجوع للجنة العلمية لدراسة الحواف الصخرية قبل التنفيذ، والتنسيق مع جهاز مدينة 15 مايو قبل التعامل على الأرض.

كانت محافظة القاهرة أعلنت عن مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن مساحته 20 متر بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق ( القطامية - العين السخنة ) وذلك حتي الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة.

ومدافن وادى الراحة تم طرحها ليكون ثمن المدفن 130 ألف جنيه، وبدأ التقدم معليها ن أول يوليو 2020 ، وضمت المرحلة الثانية 4500 جبانة بتكلفة 585 مليون جنيه، والمشروع مقام على 110 فدان بجنوب مدينة القاهرة باجمالى 9500 جبانة، والمشروع به مسجد ومحاط بسور، ويبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2 ، وبه جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات، وتم بنائها بالطوب الوردى والمدافن مضاءة بالطاقة الشمسية، وتضم منطقة المدافن 10 مبانى إدارية، وبها استراحة للمعزين، ويبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 م2.