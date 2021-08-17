شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح تسجيل مستشفى السلام ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إعادة تسجيل مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لاستكمال رحلتها في توفير الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن نجاح مستشفى السلام بورسعيد في إعادة التسجيل جاء لمطابقتها المعايير والاشتراطات الموضوعة للتسجيل والتي تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، ومشيرة إلى أن التسجيل يعد خطوة رئيسية في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم فكر طبي جديد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.

وأضافت، أن مستشفى السلام هى إحدى المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد متعددة التخصصات الطبية، وأنها تتميز بتوفير العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج المرضى داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية منذ بداية تشغيل المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

ولفتت، إلى أن المستشفى مقامة على مساحة 13,984 ألف متر مربع، وتتكون من 4 مباني "المبنى القبلي، المبنى اللينك، المبنى البحري، مبنى العيادات الخارجية"، وأنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والخدمات التشخيصية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتابعت: أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد بلغ أكثر من 250 ألف خدمة طبية وبجودة عالمية، شملت تقديم أكثر من 60 ألف خدمة طوارئ، وأكثر من 60 ألف خدمة بالعيادات الخارجية للمستشفى، إضافة إلى أكثر من 130 ألف خدمة تشخيصية سواء عن طريق المعمل أو الأشعة، وكذلك أكثر من 5 آلاف خدمة طبية من خلال الأقسام الداخلية والعمليات بالمستشفى، وذلك منذ بداية عام 2021 وحتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إعادة تسجيل مستشفى السلام بورسعيد لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هو ضمن الركائز الأساسية لحصول المستشفى على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا وفقًا لمعايير اعتماد المستشفيات 2021، مشيرًا إلى اهتمام الهيئة بعنصر الأمان في تقديم الخدمة، وتوفير الخدمات الصحية المرتكزة على احتياجات المرضى للوصول إلى أعلى نسبة من إرضاء المرضى ومنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية وبما يتماشى مع أهداف المنظومة الجديدة في النهوض بالقطاع الصحي (مستقبل صحة مصر).

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن نجاح إعادة تسجيل المستشفى إنما يعد تكليلًا لجهود كافة العاملين بالمستشفى، مقدمًا الشكر والتهنئة لجميع العاملين على ما بذلوه من جهد عظيم ولمساهمتهم في نجاح إعادة التسجيل كخطوة رئيسية للحصول على الاعتماد، ولإصرارهم على الحفاظ على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية تحقق رضاء المنتفعين، كهدف إستراتيجي لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.