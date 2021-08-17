شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح حقيقة حصول الأول فى نتيجة الثانوية العامة على 97% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حصول الاول فى نتيجة الثانوية العامة على97%، قائلا: هذه تكهنات صحفية.

ويعلن موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، كما يتيح ”الخليج 365” للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على "الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم تطبيق معايير مختلفة أثناء التصحيح لضبط درجات الصعوبة فى بعض الاختبارات خاصة التى اشتكى منها الطلاب مثل اللغة العربية واللغة الألمانية، مشيرة إلى أن النتائج سوف تكشف عن مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد وهو الأهم فى النتائج، بالنسبة للوزارة، قائلة: نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تعبر بشكل حقيقى وتكشف عن حصيلة ما تعلمه الطلاب ومدى الاستفادة الحقيقة من تغيير أسلوب التقييم والأسئلة فى الامتحانات.