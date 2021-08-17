شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. أمين الجامعات الخاصة: تخفيض الحد الأدنى للقبول وفق المجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة مرهون بنتائج الثانوية العامة ووفقا لشرائح المجموع ، مؤكدا أنه لن يضار أى طالب بالتنسيق، خاصة وأن العملية ستكون حسابية بحته.

وأوضح الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه من المتوقع تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة وفقا لمجموع الطلاب بالثانوية العامة، متابعا: "على سبيل المثال الأعوام الماضية كانت المجاميع مرتفعة وكان يتم احتساب أعلى شريحة وتحديد نسبة القبول وفقا النتيجة وإعداد الطلاب وبالتالى تحديد نسبة التنسيق، وهو ما سيتم فعله ايضا فى هذا العام وفقا النتيجة ولو فرضنا أن مجموع الطلاب منخفض بالتالى سينخفض التنسيق".

وأشار الدكتور محمد حلمى الغر، فى تصريحاته، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد اجتماعا منتصف الأسبوع المقبل ، لمناقشة الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة وفقا لما يتم إعلانه من نتيجة الثانوية العامة اليوم.