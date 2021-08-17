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ارتفاع درجات الحرارة يعقبها انخفاض ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل الطقس حتى الأحد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 إلى الأحد المقبل.

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس 19 أغسطس انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من الجمعة 20 اغسطس ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

- المزيد من ارتفاع فى نسبة الرطوبة مقارنة بالفترة الماضية مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 3: 5 درجة عن الحرارة المتوقعة.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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